Kagan | In caso di sconfitta alle midterm Trump invaliderà il voto si rischia un colpo di Stato
Kagan ha affermato che, in caso di sconfitta alle elezioni di metà mandato, l’ex presidente potrebbe invalidare il voto e aumentare il rischio di un colpo di Stato. Ha anche accusato l’ex presidente di essere impegnato in tentativi di manipolare il risultato elettorale del prossimo novembre, sostenendo che si tratti di prove generali per questo scopo.
Il leader dei neocon all’epoca di Bush jr: “Sta facendo le prove generali per manipolare il risultato nel prossimo novembre”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Il 13 luglio 1991 ebbe luogo a Kreuth la prima esecuzione assoluta del di , versione per violoncello solo, interpretata da Natalia Gutman, vedova di Oleg Kagan: https://youtu.be/n1B7 facebook
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