Kagan | In caso di sconfitta alle midterm Trump invaliderà il voto si rischia un colpo di Stato

Notizia in breve

Kagan ha affermato che, in caso di sconfitta alle elezioni di metà mandato, l’ex presidente potrebbe invalidare il voto e aumentare il rischio di un colpo di Stato. Ha anche accusato l’ex presidente di essere impegnato in tentativi di manipolare il risultato elettorale del prossimo novembre, sostenendo che si tratti di prove generali per questo scopo.