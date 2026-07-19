Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che non si può permettere che un’altra elezione venga rubata, riferendosi alle contestazioni sulle elezioni del 2020 vinte regolarmente da Joe Biden. La dichiarazione è stata fatta a Firenze il 19 luglio 2026. Trump ha contestato i risultati elettorali, sostenendo che ci siano stati brogli sospetti, senza presentare prove concrete. La sua posizione alimenta le discussioni sulla legittimità delle elezioni passate.

Firenze, 19 luglio 2026 – “Non possiamo permettere che un’altra elezione sia rubata”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riferendosi alle elezioni del 2020 perse (regolarmente) contro Joe Biden. Le accuse di Trump di «brogli» architettati dal suo predecessore non sono mai state dimostrate. Il che non è servito a preservare l’ordine pubblico democratico in occasione del 6 gennaio 2021, quando una folla inferocita assaltò il Campidoglio convinta che Trump avesse legittimamente vinto le elezioni. Adesso il capo della Casa Bianc a accusa la Cina di aver acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori americani: «Nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lanazione.it - Trump e i brogli sospetti, una strategia elettorale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump: l'attacco al Papa e il post, poi rimosso, che lo ritrae come Cristo guaritore

Notizie e thread social correlati

Trump: «Sistema elettorale a rischio brogli, la Cina ha rubato dati»Donald Trump ha dichiarato che il sistema elettorale americano è a rischio brogli e furti di dati, accusando anche la Cina di aver rubato...

Trump e il voto di metà mandato: “La Cina ci ha rubato i dati, il sistema elettorale è a rischio. Lavorerò per metterlo al sicuro da brogli”Donald Trump ha accusato la Cina di aver sottratto dati e ha dichiarato che il sistema elettorale degli Stati Uniti è a rischio di brogli.

Temi più discussi: Trump annuncia le prove sui brogli elettorali: ma i documenti sulla Cina raccontano un'altra storia; Trump riapre il fronte sui brogli elettorali e accusa la Cina: Rubati i dati di 220 milioni di elettori; Trump contro media e Cina, Giovanna Botteri analizza la strategia del non perdere mai; Trump e il voto senza documenti: cosa c’è di vero e come vengono identificati gli elettori negli Usa.

Dalla guerra in Iran ai brogli elettorali, il discorso alla nazione di Trump divide gli Usa x.com

Trump ha parlato di interferenze straniere nelle elezioni statunitensi, principalmente da parte della Cina. Il Presidente ha a lungo negato che il Presidente russo Vladimir Putin avesse cercato di aiutarlo nelle elezioni. Ma secondo una valutazione dell'intelligen reddit

Trump insiste sui brogli elettorali e accusa la Cina: Nel 2020 ha violato i nostri datiDonald Trump ha utilizzato un discorso alla nazione in prime time, giovedì sera, per sollevare ancora una volta dubbi sui risultati delle elezioni passate, ... lapresse.it

Discorso alla Nazione, Trump: Sistema elettorale a rischio brogli, Cina ha rubato datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Discorso alla Nazione, Trump: Sistema elettorale a rischio brogli, Cina ha rubato dati ... tg24.sky.it