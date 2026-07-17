Trump | Sistema elettorale a rischio brogli la Cina ha rubato dati

Donald Trump ha dichiarato che il sistema elettorale americano è a rischio brogli e furti di dati, accusando anche la Cina di aver rubato informazioni. Durante un discorso pubblico, ha affermato che le elezioni di metà mandato sono vulnerabili e che si impegnerà con le autorità locali per proteggere il voto. Ha sottolineato la presenza di “scioccanti debolezze” e interferenze straniere nel processo elettorale.

«Le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate». Lo ha denunciato Donald Trump nel corso del suo discorso alla nazione, assicurando agli americani che lavorerà con le autorità locali per mettere al sicuro le midterm di novembre dalle «scioccanti debolezze» emerse, tra cui le interferenze straniere. Il tycoon ha portato ad esempio i casi del Venezuela e della Cina. La Cia – ha riferito – ha ottenuto informazioni su un complotto legato al regime di Nicolas Maduro per truccare le elezioni americane del 2020. La Cina, invece, è responsabile «di quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia» a partire dal 2020, grazie alla quale ha « acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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