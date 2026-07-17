Donald Trump ha accusato la Cina di aver sottratto dati e ha dichiarato che il sistema elettorale degli Stati Uniti è a rischio di brogli. In un messaggio pubblico, ha promesso di lavorare per proteggere le elezioni da interferenze e furti di informazioni. Le sue parole sono state rivolte alle elezioni di metà mandato, sottolineando la vulnerabilità del processo elettorale e l’interferenza esterna. Nessuna ulteriore dettaglio sui metodi o sulle prove presentate.

Nuova zampata di Donald Trump. Questa volta contro Pechino e le interferenze elettorali. “L e elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate “. Così il presidente Usa nel suo ultimo discorso alla nazione, assicurando che lavorerà con le autorità locali per “mettere al sicuro” le midterm di novembre dalle “scioccanti debolezze” emerse. Davanti alla telecamere ha accennato brevemente all’Iran e all’economia. Sulla campagna americana in Medio Oriente è stato lapidario: “Abbiamo vinto in Venezuela. Stiamo vincendo in Iran. E presto vedrete i frutti di questo lavoro”. E ancora: “Wall Street avanza di record in record. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Trump e il voto di metà mandato: “La Cina ci ha rubato i dati, il sistema elettorale è a rischio. Lavorerò per metterlo al sicuro da brogli”

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Trump pone en duda la integridad del sistema electoral y denuncia interferencia masiva de China

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