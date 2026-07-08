Donald Trump minaccia la Spagna dopo l' attacco all' Italia pessimo alleato | la reazione di Pedro Sanchez

Donald Trump ha definito la Spagna un “pessimo alleato”, criticando il governo guidato da Pedro Sanchez. La sua dichiarazione arriva dopo le dichiarazioni rivolte all’Italia e alla premier Giorgia Meloni, in seguito agli attacchi rivolti a quest’ultima. La polemica si concentra sulle relazioni tra gli Stati Uniti e la Spagna, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle critiche.

Donald Trump, dopo gli attacchi all’Italia e alla premier Giorgia Meloni, ha criticato apertamente la Spagna guidata da Pedro Sanchez, affermando che il Paese iberico è un “pessimo alleato” per gli Usa. Le dichiarazioni del presidente americano sono state pronunciate poco prima dell’avvio del vertice Nato che si sta svolgendo ad Ankara, in Turchia. Donald Trump attacca la Spagna di Pedro Sanchez: "Un caso senza speranza" La reazione della Spagna: "Riceviamo le dichiarazioni con normalità" Fonti dell'ufficio di Pedro Sanchez: "Ottimo rapporto con gli Usa" Donald Trump attacca la Spagna di Pedro Sanchez: “Un caso senza speranza” “La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Trump minaccia la Nato sullo Stretto di Hormuz

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