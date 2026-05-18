De Gea brilla allo Stadium e aumenta i pensieri della Juventus sulla scelta del prossimo portiere | il punto
Durante la partita allo Stadium, il portiere della Fiorentina ha mostrato ottime parate che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La Juventus sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere e le prestazioni di questa partita hanno rafforzato l’interesse verso alcuni candidati. La squadra bianconera sta analizzando le prestazioni dei vari portieri in questo campionato, considerando anche le recenti prove fornite in questa trasferta. La scelta finale dipenderà dai risultati delle prossime valutazioni tecniche e dalle strategie da adottare.
di Luca Fioretti De Gea brilla allo Stadium tra i pali della porta della Fiorentina e aumenta i pensieri della Juventus sulla scelta del prossimo portiere: il punto. La straordinaria prestazione di David De Gea all’ Allianz Stadium riapre tutte le valutazioni della Juventus per la propria porta. Il portiere spagnolo si è reso protagonista di una gara eccezionale, ergendosi a muro invalicabile durante la sconfitta subita dai padroni di casa contro la Fiorentina. Nel corso dei 90 minuti sul campo, l’ estremo difensore ha respinto ogni assalto. La dirigenza ha ammirato da vicino le qualità del numero uno, capace di guidare con grande personalità il pacchetto arretrato e di resistere agli urti con totale tranquillità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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