De Gea brilla allo Stadium e aumenta i pensieri della Juventus sulla scelta del prossimo portiere | il punto

Durante la partita allo Stadium, il portiere della Fiorentina ha mostrato ottime parate che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La Juventus sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere e le prestazioni di questa partita hanno rafforzato l’interesse verso alcuni candidati. La squadra bianconera sta analizzando le prestazioni dei vari portieri in questo campionato, considerando anche le recenti prove fornite in questa trasferta. La scelta finale dipenderà dai risultati delle prossime valutazioni tecniche e dalle strategie da adottare.

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