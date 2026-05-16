Fagioli pronto a tornare allo Stadium da ex | come è andata la stagione del regista cresciuto nella Juventus? Tutti i numeri

Domani il centrocampista tornerà all’Allianz Stadium, questa volta come avversario, in una sfida tra la sua squadra attuale e quella in cui si è formato. Dopo una stagione caratterizzata da prestazioni alternate, il giocatore si prepara a rivestire ancora i panni di ex, con un passato legato alla Juventus. La sua annata con la maglia viola ha portato numeri diversi rispetto al passato, e ora si appresta a confrontarsi con il suo passato sportivo.

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