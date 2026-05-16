Fagioli pronto a tornare allo Stadium da ex | come è andata la stagione del regista cresciuto nella Juventus? Tutti i numeri
Domani il centrocampista tornerà all’Allianz Stadium, questa volta come avversario, in una sfida tra la sua squadra attuale e quella in cui si è formato. Dopo una stagione caratterizzata da prestazioni alternate, il giocatore si prepara a rivestire ancora i panni di ex, con un passato legato alla Juventus. La sua annata con la maglia viola ha portato numeri diversi rispetto al passato, e ora si appresta a confrontarsi con il suo passato sportivo.
di Luca Fioretti Fagioli pronto a tornare all’Allianz Stadium da ex: il regista ritrova il suo passato nella sfida di domani dopo un’annata in chiaroscuro per la viola. La sfida in programma domani alle ore 12 allo Stadium non sarà una partita come le altre per Nicolò Fagioli. Il centrocampista si prepara a varcare la soglia dello Stadium come grande ex. Scendere sul campo contro i colori che lo hanno cresciuto calcisticamente rappresenterà un turbinio di emozioni forti per il ragazzo. La Juve di casa ha un disperato bisogno di conquistare l’intera posta in palio per blindare la qualificazione europea, mentre gli ospiti arrivano con la mente molto più sgombra da pressioni di classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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