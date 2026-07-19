Una donna di 36 anni ha sparato e ucciso un uomo che, secondo lei, si trovava nascosto sotto il letto della figlia. Dopo aver trovato il ragazzo, ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco. La donna è stata incriminata per omicidio di primo grado e possesso illegale di arma da fuoco. L'incidente si è verificato in un'abitazione privata, senza altri feriti o coinvolgimenti.

Una donna di 36 anni è stata incriminata per omicidio di primo grado e possesso illegale di un’arma da fuoco dopo aver sparato e ucciso un uomo che, secondo la sua versione, si sarebbe nascosto sotto il letto della figlia. Il caso è avvenuto a Memphis, negli Stati Uniti, nella notte di giovedì 16 luglio, quando la polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. La donna, Kendra Scott, avrebbe raccontato agli investigatori di essere rientrata nella propria abitazione e di aver trovato Rodderius Morton nascosto sotto il letto della figlia. Secondo la sua ricostruzione, avrebbe reagito per proteggere la propria famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trova un ragazzo nascosto sotto il letto della figlia, prende la pistola e inizia a sparare. Tragedia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Memphis, trova un ragazzo nascosto sotto il letto della figlia, gli spara e lo uccide: "Ho fatto bene"Una donna di 36 anni è stata arrestata a Memphis con l’accusa di omicidio di primo grado e possesso illegale di arma da fuoco.

Leggi anche: Mario Roggero, nel 2005 il precedente, lite a casa del fidanzato della figlia, ragazzo preso a pugni, pistola puntata ai genitori: “Bastar*i”

Argomenti più discussi: Lino Banfi e quel ragazzo pugliese che si è sempre nascosto dietro la maschera del comico; Torna da un viaggio in Botswana e trova uno scorpione nella valigia: l'animale lo punge, finisce in ospedale; Como, quell'odorino inconfondibile che usciva dall'auto e nel vano nascosto 88 grammi di marijuana; Uomo armato in piazza della Vittoria. Fermato e denunciato dai carabinieri.

Trova un ragazzo nascosto sotto il letto della figlia, gli spara e lo uccide: madre 36enne a processo per omicidio. Ho fatto quello che dovevoUna donna di 36 anni, Kendra Scott, è stata incriminata per omicidio di primo grado e possesso illegale di arma da fuoco a Memphis, negli Usa, ... msn.com

Può il Kobold camminare lungo il muro con la Corazza Mimica rimanendo Invisibile/Nascosto? (Immagine correlata) reddit