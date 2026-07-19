Due serate all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei sono andate esaurite, con il pubblico che ha riempito ogni posto disponibile. La band ha portato sul palco una formazione ridotta, con il violino di una musicista che ha sottolineato ogni nota, e la voce di un’altra cantante che ha arricchito le canzoni più note. La scaletta ha incluso brani di repertorio, eseguiti con un arrangiamento più semplice ma intenso.

Rispetto ai tour precedenti, Tropico ha portato sul palco una formazione più essenziale, quasi minimalista, ma proprio per questo più potente. Il violino di Caterina Bianco ha amplificato ogni vibrazione emotiva, mentre la voce di Fabiana Martone ha aggiunto una profondità nuova ai brani più conosciuti. Alcune canzoni sono state eseguite in questa veste per la prima e forse unica volta, perché Pompei lo richiedeva. L’apertura, arrivata subito dopo il tramonto, ha dato il tono alla serata: Dinto ‘o scuro e Soli e disperati nel mare meraviglioso hanno introdotto un viaggio che non inseguiva la hit, ma la verità. Con Piccolo Buio, E cose ca fann sunnà e Demolirsi è stato chiaro che il pubblico non avrebbe ascoltato una selezione di successi, ma una narrazione personale, la storia di Davide Petrella attraverso le sue canzoni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tropico conquista Pompei: due serate sold out all’Anfiteatro degli Scavi

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