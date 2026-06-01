Posticipati i concerti di Claudio Baglioni all' Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Notizia in breve

I concerti di Claudio Baglioni all’Anfiteatro di Pompei sono stati posticipati. La decisione è stata comunicata da Beats of Pompeii, che ha annunciato il rinvio senza specificare le nuove date. La cancellazione riguarda gli eventi previsti nel parco archeologico. Nessun dettaglio su eventuali rimborsi o motivazioni ufficiali è stato fornito. La data di svolgimento dei concerti rimane ancora da definire.