Pompei | le indimenticabili melodie di Ennio Morricone risuoneranno nel suggestivo Anfiteatro degli Scavi
All’Anfiteatro di Pompei si è svolto un concerto tributo a Ennio Morricone, diretto da suo figlio, che ha riproposto alcune delle sue colonne sonore più note. L’evento ha combinato musica dal vivo e beneficenza, attirando un pubblico numeroso. La serata ha visto esecuzioni di brani famosi e ha avuto un carattere celebrativo, senza ulteriori dettagli sugli aspetti organizzativi o sui partecipanti.
L’Anfiteatro di Pompei ospita il concerto tributo a Ennio Morricone diretto dal figlio Andrea: una serata tra colonne sonore leggendarie e beneficenza. Le pietre millenarie della città antica si preparano a fare da cassa di risonanza a uno degli eventi musicali più intensi della stagione estiva. All’interno del Parco Archeologico di Pompei andrà in scena un imperdibile concerto interamente incentrato sulle più celebri colonne sonore nate dal genio creativo del Premio Oscar Ennio Morricone. L’appuntamento, intitolato significativamente “È mio padre – Morricone Dirige Morricone”, promette di regalare un’esperienza immersiva unica, capace di unire il fascino intramontabile dell’archeologia campana alle emozioni del grande cinema internazionale. 🔗 Leggi su 2anews.it
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