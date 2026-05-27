Pompei | le indimenticabili melodie di Ennio Morricone risuoneranno nel suggestivo Anfiteatro degli Scavi

Notizia in breve

All’Anfiteatro di Pompei si è svolto un concerto tributo a Ennio Morricone, diretto da suo figlio, che ha riproposto alcune delle sue colonne sonore più note. L’evento ha combinato musica dal vivo e beneficenza, attirando un pubblico numeroso. La serata ha visto esecuzioni di brani famosi e ha avuto un carattere celebrativo, senza ulteriori dettagli sugli aspetti organizzativi o sui partecipanti.