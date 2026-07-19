Un uomo è stato trovato morto sui binari tra Montecatini e Pistoia, lungo la linea ferroviaria tra Firenze e Viareggio. Si pensa che sia stato investito da un treno. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per diverse ore tra le stazioni di Pistoia e Montecatini, causando ritardi e disagi ai passeggeri. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulle cause del decesso.

FIRENZE – Il cadavere di un uomo, probabilmente travolto da un treno, è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia nella tratta che va da Firenze a Viareggio. E’ accaduto ieri sera, 18 luglio 2026, intorno alle 19. La vittima è ancora da identificare e fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una persona piuttosto giovane, probabilmente di origine straniera. Per consentire alle autorità di intervenire sul posto, la tratta Pistoia-Montecatini è stata interrotta causando forti disagi ai pendolari e ai turisti diretti verso la costa versiliese o di ritorno verso il capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Firenzepost.it - Treni, linea Firenze Viareggio: cadavere sui binari, circolazione bloccata per ore tra Pistoia e Montecatini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trovato un cadavere sui binari, stop ai treni lungo la linea Firenze-ViareggioUn uomo senza vita è stato trovato sui binari tra Montecatini e Pistoia, nella tratta Firenze-Viareggio.

Cadavere tra i binari, stop ai treni lungo la linea Firenze-ViareggioNella serata di sabato 18 luglio, poco prima delle 19, è stato trovato un cadavere sui binari della linea ferroviaria Firenze-Viareggio.

Temi più discussi: Cadavere tra i binari, stop ai treni lungo la linea Firenze-Viareggio. L’odissea dei passeggeri: Fermi da ore; Trovato un cadavere sui binari, stop ai treni lungo la linea Firenze-Viareggio; Stop treni a Firenze, ultimo giorno di lavori al ponte; Treni, linea Firenze Viareggio: cadavere sui binari, circolazione bloccata per ore tra Pistoia e Montecatini.

Cadavere tra i binari, stop ai treni lungo la linea Firenze-Viareggio. L’odissea dei passeggeri: Fermi da ore x.com

Trovato un cadavere sui binari, stop ai treni lungo la linea Firenze-ViareggioIl corpo di uomo senza vita, probabilmente travolto da un treno, è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia nella tratta che va da Firenze a Viareggio. Il cadavere è stato ri ... msn.com

Cadavere tra i binari, stop ai treni lungo la linea Firenze-ViareggioLa tragica scoperta è avvenuta nella tarda serata di sabato 18 luglio poco prima delle 19. La circolazione dei treni è stata subito sospesa tra Pistoia e Montecatini ... lanazione.it

Giornata in spiaggia da Firenze reddit