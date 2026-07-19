Treni linea Firenze Viareggio | cadavere sui binari circolazione bloccata per ore tra Pistoia e Montecatini

Da firenzepost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato trovato morto sui binari tra Montecatini e Pistoia, lungo la linea ferroviaria tra Firenze e Viareggio. Si pensa che sia stato investito da un treno. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per diverse ore tra le stazioni di Pistoia e Montecatini, causando ritardi e disagi ai passeggeri. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulle cause del decesso.

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FIRENZE – Il cadavere di un uomo, probabilmente travolto da un treno, è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia nella tratta che va da Firenze a Viareggio. E’ accaduto ieri sera, 18 luglio 2026, intorno alle 19. La vittima è ancora da identificare e fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una persona piuttosto giovane, probabilmente di origine straniera. Per consentire alle autorità di intervenire sul posto, la tratta Pistoia-Montecatini è stata interrotta causando forti disagi ai pendolari e ai turisti diretti verso la costa versiliese o di ritorno verso il capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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