Nella serata di sabato 18 luglio, poco prima delle 19, è stato trovato un cadavere sui binari della linea ferroviaria Firenze-Viareggio. La scoperta è avvenuta in un tratto tra le due stazioni, provocando l’interruzione temporanea del traffico ferroviario. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per gestire la situazione. La linea è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di polizia.

Pistoia, 18 luglio 2026 – E’ stato trovato un cadavere tra i binari lungo la linea ferroviaria Firenze-Viareggio. La tragica scoperta è avvenuta nella tarda serata di sabato 18 luglio poco prima delle 19. La circolazione dei treni è stata subito sospesa tra Pistoia e Montecatini per consentire a Polfer, Scientifica e soccorritori del 118 di ricostruire la dinamica dell’accaduto e certificare la morte della persona. L’ipotesi al momento più accreditata è che l’uomo sia stato travolto da un treno in transito. Resta da chiarire se si sia trattato di un tragico incidente causato da un attraversamento imprudente o di un gesto volontario. Macchina dei soccorsi e rilievi della Scientifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Cadavere tra i binari, stop ai treni lungo la linea Firenze-Viareggio

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