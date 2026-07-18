trovato un cadavere sui binari stop ai treni lungo la linea firenze viareggio

Un uomo senza vita è stato trovato sui binari tra Montecatini e Pistoia, nella tratta Firenze-Viareggio. Probabilmente è stato investito da un treno. I treni sulla linea sono stati sospesi. La polizia ha avviato indagini per accertare le cause dell’incidente. Nessuna altra persona è coinvolta. La circolazione ferroviaria è rimasta ferma fino a quando il corpo non è stato rimosso.

Il corpo di uomo senza vita, probabilmente travolto da un treno, è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia nella tratta che va da Firenze a Viareggio. Il cadavere è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 18 luglio. La vittima è ancora da identificare e fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista., Il corpo è stato ritrovato poco prima delle 19. La vittima è ancora senza identità e stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di una persona piuttosto giovane, probabilmente di origine straniera. Per consentire alle autorità di intervenire sul posto, la tratta Pistoia-Montecatini è stata interrotta causando forti disagi ai pendolari e ai turisti diretti verso la costa versiliese o di ritorno verso il capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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