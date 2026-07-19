Se fosse stato condannato per duplice omicidio colposo, anche con una pena elevata, avrebbe potuto lasciare il carcere in breve tempo. La condanna avrebbe infatti comportato almeno quattro anni di detenzione prima di poter ottenere i permessi di uscita. La questione riguarda il trattamento penale riservato a un uomo coinvolto in un episodio di omicidio colposo, che avrebbe potuto beneficiare di permessi di uscita anticipati se fosse stato condannato per quel reato.

Se lo avessero condannato, anche pesantemente, per duplice omicidio colposo Mario Roggero avrebbe potuto lasciare il carcere in fretta. Perché l’ordinamento penitenziario prevede che «la pena può essere espiata nella propria abitazione quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza». Roggero i settant’anni li ha compiuti da un pezzo, non è un delinquente abituale: per cui i lunghi anni di detenzione che lo attendono avrebbe potuto passarli chiuso nella bella casa di Grinzane Cavour, sulle colline langarole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trattato da killer: almeno quattro anni prima dei permessi

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