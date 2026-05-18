Maldive via alle ricerche dei quattro dispersi | al vaglio la dinamica e permessi dell’immersione

Oggi alle Maldive un team di speleosub esperti ha iniziato le immersioni nell’atollo di Vaavu per cercare i quattro dispersi. Le autorità stanno esaminando la dinamica dell’incidente e i permessi necessari per le immersioni. La zona interessata è stata isolata per le operazioni di ricerca, mentre le squadre si sono preparate a scendere in acqua con attrezzature specializzate. Le ricerche sono in corso e proseguiranno nelle prossime ore.

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Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia che in questi giorni ha scosso l’Italia. Cinque connazionali sarebbero morti durante un’immersione esplorativain alcune grotte sommerse a circa 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, alleMaldive. Le vittime sonoGianluca Benedetti, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. L’unico corpo recuperato nei giorni scorsi è stato quello del padovano Benedetti. Nella giornata di oggi sono riprese leoperazioni subacqueeper tentare di ritrovare gli altri quattro dispersi. A occuparsi delle ricerche nelle acque di Alimathà è unteam di subacquei di Dan Europecomposto da tre esperti speleosub finlandesi:Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maldive, via alle ricerche dei quattro dispersi: al vaglio la dinamica e permessi dell’immersione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sopravvivo 7 giorni sulla mia Isola Deserta per 5000€.. Sullo stesso argomento Tragedia alle Maldive: muore un sub impegnato nelle ricerche dei quattro italiani dispersiABBONATI A DAYITALIANEWS Un sommozzatore delle forze armate delle Maldive è morto durante un’operazione di ricerca dei quattro sub italiani scomparsi... Tragedia alle Maldive, riprendono le ricerche dei quattro sub italiani dispersi nella grottaABBONATI A DAYITALIANEWS Recuperato il corpo dell’istruttore Gianluca Benedetti Dovrebbero riprendere oggi le operazioni di ricerca nei fondali... Maldive, il mistero dei cinque sub italiani: immersione estrema, indagini e corsa contro il tempo per recuperare i corpi. Nelle ricerche morto anche un militare maldiviano. In arrivo specialisti europei della speleosubacquea lavocedelpatriota.it/maldive-il-mis… v x.com Tragedia alle Maldive, via al recupero dei 4 sub italiani intrappolati nella grotta sommersaDopo la morte di un soccorritore, il sergente maggiore Mohamed Mahudee, e dopo il forte maltempo, sono riprese stamani le ricerche per recuperare i corpi dei quattro italiani ancora dispersi nelle acq ... tg.la7.it Italiani morti alle Maldive, al via immersione team subacquei per recupero dei corpi. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, al via immersione team subacquei per recupero dei corpi. LIVE ... tg24.sky.it