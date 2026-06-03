Un condannato per l'attacco al Bataclan, avvenuto quattro anni fa, ha ricevuto permessi che consentono il suo rilascio. La giustizia belga ha comunicato che tali permessi potrebbero permettere l'uso della sorveglianza elettronica e, successivamente, la liberazione condizionale. La decisione riguarda un individuo coinvolto in un atto terroristico di rilievo. Le autorità stanno valutando le modalità di monitoraggio e le eventuali misure restrittive future.

“La misericordia verso i colpevoli è crudeltà nei confronti delle vittime”, frase ormai celebre e quasi certamente abusata, Ci smarriamo nei dettami legislativi di queste imperfette democrazie, la nostra cultura si sfama di letture antiche, di mondi che non riflettono più la stessa umanità. Chiunque di noi non potrebbe che sembrare un alieno per quel lustro passato. Eppure, l’ossatura delle nostre società è ancora saldamente legata a quei dettami, a partire dalla giustizia, dai resoconti, dalle decisioni ultime, pure se qualche evoluzione è avvenuta. Siamo ancora e fortemente caratterizzati da quell’ondata del positivismo che ha cambiato per sempre le discipline che ci riempiono la vita, ma nel frattempo pure il mondo s’è trasformato, cose nuove sono accadute, e le risposte non le abbiamo ancora tutte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il terrorista del Bataclan condannato appena quattro anni fa ha già ottenuto permessi per tornare libero

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