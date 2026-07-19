Tratta di esseri umani | i fratelli Tate arrestati a Miami L' influencer Andrew incriminato anche per stupro

Da gazzettadelsud.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I fratelli Tate, influencer britannici, sono stati arrestati a Miami per sospetti legati alla tratta di esseri umani. Le autorità hanno anche incriminato uno dei fratelli per stupro. L'arresto è stato comunicato dal Guardian. Le accuse contro i due non sono state specificate nei dettagli. La polizia ha confermato l'operazione senza fornire ulteriori informazioni sulla durata o sulle eventuali accuse precise.

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Andrew e Tristan Tate, fratelli e influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Lo riporta il Guardian. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Tristan Tate, 38 anni, è accusato di violenza sessuale, stupro organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale. I due uomini sono stati inoltre incriminati in Romania per tratta di esseri umani, stupro e costituzione di un'associazione a delinquere, in seguito al loro arresto avvenuto nel dicembre 2022. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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