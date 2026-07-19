I fratelli Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami. Entrambi sono ex kickboxer e ora influencer noti per il loro coinvolgimento nel movimento Maga. La polizia li ha fermati nell'ambito di un'indagine sulla presunta tratta di esseri umani e stupro. L'arresto è avvenuto in un'abitazione della città, senza ulteriori dettagli sulla durata della detenzione o sulle accuse specifiche.

Sono stati arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate, ex kickboxer professionisti diventati influencer e punti di riferimento del movimento Maga. Il fermo è arrivato in seguito a una richiesta di estradizione presentata dalla Gran Bretagna, dove i due sono ricercati da anni per accuse di violenza sessuale, tratta di esseri umani e altri reati. Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami Chi sono i fratelli influencer Le accuse di violenza sessuale e tratta di esseri umani L'arresto in Romania nel 2022 Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami I fratelli britannici Andrew e Tristan Tate, influencer del movimento misogino della “manosfera”, sono stati arrestati a Miami, negli Stati Uniti, nella giornata di sabato 18 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami, chi sono gli influencer accusati di stupro e tratta di esseri umani

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Andrew Tate and his brother Tristan Tate arrested in Miami, Florida.

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