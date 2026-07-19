Un ragazzo di 15 anni è stato sorpreso mentre beveva alcolici in un mini market di Trastevere dopo le 22. Il titolare dell’attività è stato denunciato. Inoltre, sono state chiuse dieci attività commerciali che operavano oltre l’orario consentito. Tra le strutture interessate, anche un ristorante privo di finestre. I vigili urbani hanno identificato il minorenne all’interno del negozio e i suoi amici all’esterno.

Beveva alcolici all'interno di un mini market che a quell'ora, dopo le 22, doveva essere già chiuso. E in più era minorenne. Un ragazzo di 15 anni che l'altra sera è stato identificato dai vigili urbani nell'esercizio commerciale a Trastevere mentre i suoi amici si trovavano fuori dal locale. Il titolare, un cittadino bengalese di 42 anni, è stato denunciato. Più tardi gli agenti della Municipale hanno fatto chiudere altri dieci mini market anche questi trovati ancora aperti dopo le 22. L’episodio - come spiegano dal Comando generale - «si inserisce nell’ambito di un più ampio piano straordinario di controlli sviluppato sull’intero territorio capitolino. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Trastevere, 15enne beve alcolici nel mini market: titolare denunciato. Chiuse 10 attività aperte dopo le 22. E un ristorante senza finestre

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