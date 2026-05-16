Alcol a minori e prodotti senza tracciabilità | deferito il titolare di un’attività nel Telesino

La Polizia di Stato ha denunciato il proprietario di un’attività nel Telesino per aver venduto alcol a minori e per aver venduto prodotti privi di tracciabilità. L’operazione è avvenuta nel corso di controlli mirati nelle zone commerciali della zona. Durante le verifiche sono stati sequestrati alcuni prodotti e sono state contestate diverse irregolarità alle normative vigenti. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti è stato reso noto.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio pubblico per irregolarità emerse al termine dei controlli condotti da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Benevento insieme a personale del Commissariato di PS di Telese Terme (BN), costantemente impegnato a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza ma anche di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Nel corso del controllo effettuato presso un locale commerciale sito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alcol a minori e prodotti senza tracciabilità: deferito il titolare di un’attività nel Telesino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli nel Telesino, sequestrati 50 kg di prodotti surgelati senza tracciabilitàSempre nel corso degli stessi controlli, ad un individuo sorpreso a condurre un autoveicolo sprovvisto di patente di guida veniva contestata una... Carne senza tracciabilità in macelleria: scattano sequestro e denuncia per il titolareCarni prive di tracciabilità e conservate in modo irregolare, oltre a diverse violazioni amministrative e penali. Slot illegali e alcol a minori: raffica di verbali della Polizia a Crotone x.com San Benedetto, dopo l’ennesimo episodio cresce la richiesta di controlli sull’alcol ai minoriDopo l’ultimo episodio, i lettori attraverso social e segnalazioni sollecitano accertamenti su bar, pub e discoteche: per gli esercenti previste multe, sospensioni e sanzioni penali ... lanuovariviera.it Sono così distaccato dal mio corpo, dall'ambiente e dalla realtà a causa dell'abuso sessuale infantile, cerco consigli reddit Alcol ai minori, è emergenza sul litorale: servono più controlliCresce la preoccupazione dei cittadini per la vendita e il consumo di alcolici tra i giovanissimi, spesso minorenni ... civonline.it