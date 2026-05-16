Alcol a minori e prodotti senza tracciabilità | deferito il titolare di un’attività nel Telesino
La Polizia di Stato ha denunciato il proprietario di un’attività nel Telesino per aver venduto alcol a minori e per aver venduto prodotti privi di tracciabilità. L’operazione è avvenuta nel corso di controlli mirati nelle zone commerciali della zona. Durante le verifiche sono stati sequestrati alcuni prodotti e sono state contestate diverse irregolarità alle normative vigenti. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti è stato reso noto.
Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio pubblico per irregolarità emerse al termine dei controlli condotti da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Benevento insieme a personale del Commissariato di PS di Telese Terme (BN), costantemente impegnato a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza ma anche di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Nel corso del controllo effettuato presso un locale commerciale sito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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