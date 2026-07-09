Dopo l’incendio in un capannone di una ditta di spedizioni alla Bovisa, il Comune ha consigliato ai residenti di tenere le finestre chiuse. Le analisi dell’aria condotte da Arpa Lombardia hanno rilevato la presenza di sostanze potenzialmente nocive nei pressi del sito dell’incendio. La raccomandazione rimane valida anche oggi, coinvolgendo decine di migliaia di persone che abitano nell’area. Nessuna misura restrittiva è stata adottata finora, ma si continua a monitorare la situazione.

Anche oggi, decine di migliaia di milanesi terranno le finestre chiuse. Non è una precauzione simbolica: è l'indicazione arrivata dal Comune dopo le prime analisi dell'aria condotte da Arpa Lombardia nei pressi dell'incendio che martedì sera ha devastato un capannone della BRT alla Bovisa. Nel raggio di due chilometri dal rogo, l'invito alle famiglie è di evitare di sostare all'aperto, di non aprire le finestre, di non consumare ortaggi coltivati su balconi o in orti di prossimità e di tenere lontani i bambini da nidi, scuole dell'infanzia e giardini pubblici. Le misure, valide per l'intera giornata odierna, potranno essere riviste solo dopo nuovi rilevamenti dell'agenzia ambientale o ulteriori comunicazioni delle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Tenete le finestre chiuse" l'avviso del Comune dopo l'incendio alla BRT

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