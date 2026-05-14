Per la stagione estiva del 2026, i costi dei traghetti verso le isole italiane sono aumentati fino al 300%, raggiungendo cifre che arrivano anche a 1.500 euro. Le tariffe più alte si registrano per le tratte che collegano la penisola alle isole maggiori, in particolare Sardegna e Sicilia. Questa crescita dei prezzi si somma a quelli dei voli e dei treni, che già da tempo presentano aumenti o ritardi a causa di lavori e problemi strutturali.

Non ci sono soltanto i voli aerei sempre più cari e incerti e i treni rallentati dai cantieri estivi. La stangata estiva arriva anche per chi partirà per le vacanze via mare. I prezzi dei traghetti verso Sardegna, Sicilia e isole minori registrano aumenti a doppia cifra, con rincari che in alcuni casi sfiorano il 300% rispetto ai mesi primaverili. A lanciare l’allarme è l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, che avverte: il costo medio di un viaggio andata e ritorno per una famiglia (due adulti, un bambino e auto) aumenta del 15%18% rispetto all’estate2025. Ancora più impressionante il confronto tra maggio e agosto 2026: le tariffe salgono mediamente dell’82% per le poltrone e del 78% per le cabine. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Traghetti estate 2026: fino a 1.500 euro per Sardegna e Sicilia, rincari record del 300%

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