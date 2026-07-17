Traghetti ecco le tratte dove sono cresciuti di più i prezzi dei biglietti

Da ilsole24ore.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra maggio e giugno, i prezzi medi dei biglietti dei traghetti in Italia sono aumentati del 7,4% rispetto all’anno scorso, raggiungendo una media di 37,75 euro. In alcune tratte, i costi sono cresciuti di più rispetto alla media, anche se i prezzi non sono ancora quelli del periodo estivo, quando il traffico turistico aumenta. I dati si riferiscono alle variazioni di prezzo su diverse tratte nel periodo considerato.

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Non sono ancora i prezzi del periodo estivo quando il traffico di turisti si fa intenso ma i dati tra maggio e giugno mostrano che i prezzi medi dei biglietti dei traghetti in Italia sono cresciuti del 7,4% (37,75 euro) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un aumento frutto però di differenze notevoli tra le regioni e singole rotte: la Sardegna è la regione che ha registrato l’aumento maggiore ( +18,2% a 46,45 euro). Quanto alle singole tratte Piombino-Porto Ferraio ha fatto segnare l’incremento più significativo (+17,7%), mentre è della rotta Livorno-Olbia il calo più consistente (-19,4%). Sono i dati che emergono dal primo... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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