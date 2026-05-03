Tragico scontro frontale perde la vita una comacchiese Tra i feriti anche due bimbi

Nella giornata di oggi, sulla Provinciale 3 ‘Del Rabbi’ a San Zeno si è verificato uno scontro frontale che ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre sette persone, tra cui due bambini. L’incidente è avvenuto nei pressi di una nota trattoria della zona, coinvolgendo due veicoli e portando all’intervento dei soccorritori. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Tragedia stradale sulla Provinciale 3 ‘Del Rabbi’. Uno scontro frontale a San Zeno, nei pressi della nota trattoria della zona, ha causato il decesso di una donna e il ferimento di altre 7 persone, tra cui due bambini. Il dramma si è consumato domenica 3, poco dopo le 16. L'impatto ha coinvolto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tragico scontro frontale, perde la vita una 67enne. Tra i feriti anche due bimbi Tragico scontro frontale tra due auto nel Forlivese: coinvolta una famiglia ravennateUna domenica pomeriggio di sole si è trasformata in tragedia sulla Provinciale 3, nei pressi di San Zeno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragico incidente in moto, uomo perde la vita; Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista della zona; Tragedia a Monastier: perde il controllo dell'Harley Davidson e muore a 56 anni; Samantha Lacedonia muore a 21 anni in un incidente mentre va a lavoro: era il suo primo giorno. Galeata. Tragico frontale in località Strada San Zeno: muore una donna di 67 anni, ferito gravemente il maritoTragico scontro frontale nei pressi della località Strada San Zeno, nel comune di Galeata, nel quale ha perso la vita una donna di 67 anni di ... corriereromagna.it Scontro frontale a Bagheria tra due auto, la vittima un uomoIncidente stradale Cotogni a Bagheria. Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo l’arteria principale della zona, coinvolgendo due vetture in un impatto frontale che non ha lasciato scamp ... blogsicilia.it Tragico scontro frontale auto-scooter a Palermo, morto un uomo di 36 anni https://www.palermolive.it/incidente-mortale-palermo-viale-lazio-via-liberta-auto-vespa-dario-matranga/ - facebook.com facebook Nel 2020 un altro tragico incidente: lo scontro con un camion mentre, in handbike, partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. #Tg1 x.com