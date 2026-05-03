Tragico scontro frontale perde la vita una 67enne Tra i feriti anche due bimbi

Tragedia stradale sulla Provinciale 3 "Del Rabbi". Uno scontro frontale a San Zeno, nei pressi della nota trattoria della zona, ha causato il decesso di una donna e il ferimento di altre sette persone, tra cui due bambini. Il dramma si è consumato domenica pomeriggio poco dopo le 16. L'impatto ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Tragico scontro frontale in via Emilia Ovest, perdono la vita tre persone e una quarta gravissimaTragedia questa mattina su via Emilia Ovest dove in un tragico incidente hanno perso la vita tre persone.

Aggiornamenti e dibattiti

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Galeata. Tragico frontale in località Strada San Zeno: muore una donna di 67 anni, ferito gravemente il maritoTragico scontro frontale nei pressi della località Strada San Zeno, nel comune di Galeata, nel quale ha perso la vita una donna di 67 anni di ... corriereromagna.it

Scontro frontale a Bagheria tra due auto, la vittima un uomoIncidente stradale Cotogni a Bagheria. Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo l’arteria principale della zona, coinvolgendo due vetture in un impatto frontale che non ha lasciato scamp ... blogsicilia.it

Tragico scontro frontale auto-scooter a Palermo, morto un uomo di 36 anni https://www.palermolive.it/incidente-mortale-palermo-viale-lazio-via-liberta-auto-vespa-dario-matranga/ - facebook.com facebook

Nel 2020 un altro tragico incidente: lo scontro con un camion mentre, in handbike, partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. #Tg1 x.com