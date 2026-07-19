Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato soccorso dallo zio di 47 anni in un incidente sul fiume Adda. Lo zio, che aveva tentato di salvarlo, è deceduto poco dopo, mentre il bambino è stato portato in ospedale in condizioni critiche e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto. Le condizioni del bambino sono state immediatamente considerate disperate.

Nonostante l’intervento dello zio di 47 anni, morto poco dopo aver salvato il nipote, il piccolo si è spento in ospedale. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Nel pomeriggio di ieri al lago di Garda un uomo non è più riemerso dopo aver salvato un bambino in difficoltà: proseguono le ricerche Si è spento in ospedale il bimbo di 4 anniche era stato salvato dallo zio nel fiume Adda. Intorno alle 12:30 di ieri una famiglia stava cercando refrigerio in una zona conosciuta come Golfo Rivolta. A quel punto una giornata in famiglia si è tramutata in dramma:lo zio del piccolo, 47enne, nota il fratello e il nipotino in difficoltà e non esita a tuffarsi in acqua per salvarli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia fiume Adda: è morto il bimbo di 4 anni salvato dallo zio

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Tragedia nel fiume Adda, si tuffa per salvare il nipote e muore. Deceduto anche il bimbo

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Tragedia nell'Adda, morto in ospedale anche il bimbo di 4 anni: lo zio era annegato per salvarloUn uomo di 47 anni è deceduto dopo essere stato trascinato dal fiume Adda mentre cercava di salvare il nipotino di quattro anni.

Cerca di salvare il nipotino nell’Adda e annega: morto lo zio. Il bimbo di 4 anni è graveUn uomo è annegato nel fiume Adda a Truccazzano, Milano, mentre cercava di salvare il nipotino di 4 anni.

Temi più discussi: Tragedia nell'Adda: morti il bimbo di 4 anni e lo zio che ha tentato di salvarlo; Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi; Tragedia nell'Adda, annegano un bambino di quattro anni e suo zio; Duplice tragedia nelle acque dell’Adda a Rivolta: morti zio e nipote di 4 anni.

Un #uomo di origine indiana è morto nelle acque del fiume #Adda a Golfo Rivolta, in provincia di Cremona, mentre stava cercando di aiutare il nipotino. La vittima era in compagnia del fratello padre del bimbo di 4 anni quando si è verificata la tragedia, il pic x.com

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