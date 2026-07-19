Tragedia fiume Adda | è morto il bimbo di 4 anni salvato dallo zio

Da ildifforme.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato soccorso dallo zio di 47 anni in un incidente sul fiume Adda. Lo zio, che aveva tentato di salvarlo, è deceduto poco dopo, mentre il bambino è stato portato in ospedale in condizioni critiche e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto. Le condizioni del bambino sono state immediatamente considerate disperate.

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Nonostante l’intervento dello zio di 47 anni, morto poco dopo aver salvato il nipote, il piccolo si è spento in ospedale. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Nel pomeriggio di ieri al lago di Garda un uomo non è più riemerso dopo aver salvato un bambino in difficoltà: proseguono le ricerche Si è spento in ospedale il bimbo di 4 anniche era stato salvato dallo zio nel fiume Adda. Intorno alle 12:30 di ieri una famiglia stava cercando refrigerio in una zona conosciuta come Golfo Rivolta. A quel punto una giornata in famiglia si è tramutata in dramma:lo zio del piccolo, 47enne, nota il fratello e il nipotino in difficoltà e non esita a tuffarsi in acqua per salvarli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Tragedia nel fiume Adda, si tuffa per salvare il nipote e muore. Deceduto anche il bimbo

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