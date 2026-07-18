Cerca di salvare il nipotino nell’Adda e annega | morto lo zio Il bimbo di 4 anni è grave
Un uomo è annegato nel fiume Adda a Truccazzano, Milano, mentre cercava di salvare il nipotino di 4 anni. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell’uomo dopo averlo trovato nelle acque del fiume a Golfo Rivolta. Il bambino è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano (Milano), a Golfo Rivolta, e i vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, lo hanno recuperato solo successivamente. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L’uomo era in compagnia del fratello e il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Il fratello è sotto choc. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri che stanno cercando di capire quanto è accaduto. Secondo quanto è stato finora ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri, il padre e lo zio erano in acqua, quando il bambino si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Justice was served; Reza's release thanks to a young girl
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