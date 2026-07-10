Bassa Bergamasca nuove strutture per l’infanzia | inaugurazioni in vista a Fara Gera d’Adda e Brignano

Due nuovi asili nido saranno operativi nella Bassa Bergamasca entro la fine dell’estate. A fine agosto sarà inaugurato il nido a Brignano Gera d’Adda, finanziato con fondi del Pnrr, mentre a settembre aprirà la struttura comunale a Fara Gera d’Adda. Entrambi gli interventi aumentano le possibilità di accesso ai servizi educativi per i bambini del territorio.

Due nuovi asili nido sono pronti ad aprire i battenti nella Bassa Bergamasca, andando così a potenziare l’offerta educativa del territorio. A settembre entrerà in funzione la nuova struttura comunale di Fara Gera d’Adda, mentre a fine agosto sarà inaugurato il nuovo nido di Brignano Gera d’Adda, realizzato grazie ai fondi del Pnrr. A Fara Gera d’Adda il taglio del nastro del nuovo asilo nido di via Ronchi è in programma per sabato 5 settembre, mentre l’attività prenderà il via lunedì 7 con l’ingresso dei primi bambini. La struttura, estesa su circa 530 metri quadrati, potrà accogliere fino a 70 utenti ed è stata realizzata in tecnologia X-Lam, con particolare attenzione all’efficienza energetica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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