Un incidente mortale si è verificato a mezzogiorno sulla provinciale 90 a Rivolta d’Adda. Un'auto e uno scooter si sono scontrati all’incrocio con via per Agnadello. Il motociclista di 59 anni, residente in zona, è stato sbalzato nel canale e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Incidente mortale a mezzogiorno di domenica sulla provinciale 90 a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona: all'incrocio con via per Agnadello, lo scontro con un'auto è costato la vita a un 59enne di Agnadello. L’uomo viaggiava sul suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro una Fiat Cinquecento. L'urto lo ha sbalzato nel canale irriguo che scorre a fianco della provinciale ed è stato recuperato dai vigili del fuoco duecento metri più avanti in direzione di Agnadello. Cause e dinamica dello schianto sono al vaglio degli agenti della polizia stradale. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auto contro scooter a Rivolta d’Adda: motociclista vola nel canale e muore

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