Tragedia a Ostia si tuffa davanti alla moglie e muore in mare

Un uomo di 67 anni, di nazionalità rumena, si è tuffato in mare davanti alla moglie e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sul lungomare di Ostia, durante una giornata trascorsa in spiaggia. Dopo il tuffo, l’uomo non è più riemerso e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo senza successo. La salma è stata recuperata e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Ostia – Una giornata di relax sul litorale romano si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 67 anni, di nazionalità rumena, è deceduto dopo essersi tuffato nelle acque di Ostia per un bagno refrigerante. Il dramma si è consumato sotto gli occhi della moglie, rimasta sotto choc sul bagnasciuga dopo aver assistito alla scena senza poter fare nulla per salvarlo. L’allarme è scattato intorno alle 16:45 presso la spiaggia libera attrezzata denominata Il Curvone, situata in piazzale Magellano. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la vittima era arrivata sul litorale nelle prime ore della mattina insieme alla consorte per trascorrere una normale domenica d’estate al mare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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TRAGEDIA IN FAMIGLIA: UCCIDE A BOTTIGLIATE IL SUOCERO | 29/05/2026

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