Tragedia in mare a Procida | turista muore dopo aver fatto il bagno davanti alla moglie

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista romano è morto in mare a Procida dopo aver fatto il bagno davanti alla moglie. L’uomo, che si trovava su una barca, ha accusato un malore mentre nuotava. I soccorritori sono intervenuti subito, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. La vicenda si è svolta in acque pubbliche, senza altri coinvolti. La salma è stata recuperata e portata a riva. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati.

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L'uomo, un turista romano, si trovava in barca con la moglie e ha accusato un malore dopo aver fatto il bagno: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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