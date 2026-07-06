Tragedia in mare a Procida | turista muore dopo aver fatto il bagno davanti alla moglie
Un turista romano è morto in mare a Procida dopo aver fatto il bagno davanti alla moglie. L’uomo, che si trovava su una barca, ha accusato un malore mentre nuotava. I soccorritori sono intervenuti subito, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. La vicenda si è svolta in acque pubbliche, senza altri coinvolti. La salma è stata recuperata e portata a riva. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati.
L'uomo, un turista romano, si trovava in barca con la moglie e ha accusato un malore dopo aver fatto il bagno: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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