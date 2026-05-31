Stefano muore in mare davanti a moglie e figlia | tragedia a Lido delle Nazioni

Un uomo di Modena è morto in mare questa mattina a Lido delle Nazioni, sulla costa ferrarese. È stato trovato privo di sensi e ripescato dall’acqua intorno alle 12. La moglie e la figlia erano presenti al momento. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Lido delle Nazioni (Ferrara), 31 maggio 2026 – Tragedia questa mattina alle 12 circa a Lido delle Nazioni, sulla costa ferrarese, dove un modenese in vacanza è stato ripescato in acqua privo di sensi. Purtroppo dopo diversi tentativi di rianimazione da parte del 118, ne è stato constatato il decesso. Si tratta del 69enne Stefano B. di Ravarino, era sul posto con moglie e figlia. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. E’ possibile che sia stato colto da malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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