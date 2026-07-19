Il traffico a Roma alle 19:30 del 19 luglio 2026 registrava congestioni in alcune zone della città. Secondo le rilevazioni, le strade principali presentavano rallentamenti, soprattutto nell'area intorno all'Auditorium Parco della Musica. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di carreggiate. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, in concomitanza con eventi e manifestazioni in corso.

Luceverde Roma dalla redazione Bentrovati appuntamento questa sera all'Auditorium parco della musica con fra Quintale protagonista di Roma Summer Fest l'Auditorium non vi ricordo che facilmente raggiungibile anche con la metro scendendo alla fermata Flaminio da cui poi si può prendere il tram 2 confermata Apollodoro disponibili anche diverse linee di bus da domani 20 luglio Il fino al 13 agosto invece si svolgeranno i lavori in viale Eritrea con la chiusura della strada in direzione di Corso Trieste tra via Lucrino e via Lago di Lesina mezzi pesanti è vietato anche il transito tra Piazza Santa Emerenziana e via Lucrino per l'occasione Sono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-07-2026 ore 19:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Canta nel traffico di Roma all'interno del furgone

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 19:30Il 7 luglio 2026 alle 19:30, sulla via Salaria in uscita da Roma, si sono formate lunghe code all'altezza della motorizzazione civile.

Traffico Roma del 19-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma è intenso a causa degli spostamenti dei vacanzieri.

Temi più discussi: Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza; Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026; Weekend da bollino rosso sulle strade per l'esodo estivo.

Leggi la notizia : Roma sotto pressione: droga e sicurezza stradale in crisi - A Roma un arresto vicino alla rete ferroviaria porta alla luce il crescente traffico di droga, con sequestri significativi che evidenziano… lacronacadiroma.it/2026/07/roma-i… #Roma #Dr x.com

Traffico Roma del 19-07-2026 ore 07:30Luceverde Roma traffico caratterizzato dagli spostamenti dei vacanzieri per agevolare la circolazione fino alle 22 di questa sera fermo dei mezzi pesanti ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 18:25Astral infomobilità hai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'autostrada per traffico di ... romadailynews.it