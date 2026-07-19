Nel pomeriggio del 19 luglio 2026, alle 18:30, si sono registrate code sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma, a causa di un incidente. La circolazione è rallentata in quella tratta. Nessun dettaglio è stato fornito sulle conseguenze dell’incidente o sul numero di veicoli coinvolti. La situazione del traffico rimane sotto osservazione.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio code per incidente a sono segnalati al momento sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Tivoli direzione Roma altre code ma per traffico sulla A12 la Roma Civitavecchia tra i caselli di Ladispoli e di Torre in Pietra direzione Roma poi da segnalare traffico intenso sul litorale laziale in particolare segnaliamo code nelle due direzioni sulla Litoranea Ostia Anzio tra Torvaianica e Castel Fusano nella provincia di Latina per lavori vi ricordo che resta chiuso il Trento lungo la statale 7 Appia tra Claudia e Terracina nei due sensi di marcia e la riapertura è prevista intorno al 7 agosto andiamo ora nella... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-07-2026 ore 18:30

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Nel traffico di Roma

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Per ridurre il traffico bisogna agire in parallelo su tre fronti: trasporto pubblico, ciclabili, marciapiedi. reddit