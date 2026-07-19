Traffico Roma del 19-07-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio del 19 luglio 2026, alle 18:30, si sono registrate code sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma, a causa di un incidente. La circolazione è rallentata in quella tratta. Nessun dettaglio è stato fornito sulle conseguenze dell’incidente o sul numero di veicoli coinvolti. La situazione del traffico rimane sotto osservazione.

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