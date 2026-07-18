Alle 19:30 del 18 luglio 2026, via Ludovico Pasini tra via Matteo Tondi e via dell'Acqua Marcia è chiusa al traffico per lavori. La chiusura interessa una strada principale, causando disagi nel traffico cittadino. Non sono stati segnalati incidenti o altre criticità in quel momento. La circolazione sulla zona è deviata o rallentata, con possibili ripercussioni sulle vie limitrofe. La strada resterà chiusa fino a comunicazione diversa.

Luceverde Roma Bentrovati resta chiusa per lavori via Ludovico Pasini tra via Matteo Tondi e via dell'Acqua Marcia prestare attenzione alla segnaletica all'ippodromo delle Capannelle si conclude proprio questa sera il Festival Rock in Roma 2026 con l'attesissimo show dei Bluvertigo rallentamenti previsti fino a tarda sera sulla via Appia è lungo via delle Capannelle ricordiamo che l'ippodromo è raggiungibile anche con la linea ferroviaria fl4 confermata a Capannelle scattata oggi di per lavori la chiusura la stazione metro Lepanto fino al 30 agosto gli utenti potranno utilizzare in alternativa alla stazione di Ottaviano proseguono i lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-07-2026 ore 19:30

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