Traffico Roma del 18-07-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:30 del 18 luglio 2026, via Ludovico Pasini tra via Matteo Tondi e via dell'Acqua Marcia è chiusa al traffico per lavori. La chiusura interessa una strada principale, causando disagi nel traffico cittadino. Non sono stati segnalati incidenti o altre criticità in quel momento. La circolazione sulla zona è deviata o rallentata, con possibili ripercussioni sulle vie limitrofe. La strada resterà chiusa fino a comunicazione diversa.

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