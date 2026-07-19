Traffico Roma del 19-07-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma alle 14:30 del 19 luglio 2026 presenta rallentamenti nelle zone centrali e principali arterie cittadine. Secondo le rilevazioni, alcune strade sono congestionate a causa di lavori in corso e aumentato afflusso di veicoli. La situazione si concentra soprattutto nelle aree vicino all’Auditorium Parco della Musica, dove si svolge un evento musicale. La circolazione risulta più fluida nelle zone periferiche e nelle vie meno trafficate.

Luceverde Roma dalla redazione Bentrovati appuntamento questa sera all'Auditorium parco della musica con fra Quintale protagonista di Roma Summer Fest l'Auditorium non vi ricordo che facilmente raggiungibile anche con la metro scendendo alla fermata Flaminio da cui poi si può prendere il tram 2 confermata Apollodoro disponibili anche diverse linee di bus da domani 20 luglio Il fino al 13 agosto invece si svolgeranno i lavori in viale Eritrea con la chiusura della strada in direzione di Corso Trieste tra via Lucrino e via Lago di Lesina mezzi pesanti è vietato anche il transito tra Piazza Santa Emerenziana e via Lucrino per l'occasione Sono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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