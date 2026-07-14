Il traffico a Roma alle 19:30 del 14 luglio 2026 presenta code in via del Foro Italico e in Trento Nord, sulla tangenziale tra Corso di Francia e via. Un incidente ha causato rallentamenti e congestioni in queste zone. Nessuna informazione disponibile su eventuali feriti o cause dell’incidente. La circolazione risulta rallentata principalmente nelle aree interessate.

Luceverde Roma Buonasera Al momento segnaliamo code per incidente in via del Foro Italico Trento nord della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni sempre nella zona nord si incontrano code sulla via Salaria in uscita dalla città all'altezza della motorizzazione civile dove per i lavori al cavalcavia il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali e lo stesso cavalcavia poi ci sono code in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino per traffico tra lo svincolo per La Laurentina è il viadotto della Magliana attenzione perché questa notte per i muri di pulizia del viadotto la Roma Fiumicino a partire dalle 22 sarà... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-07-2026 ore 19:30

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