Alle 8:30 di oggi, il traffico a Roma è intenso a causa degli spostamenti dei vacanzieri. Fino alle 22, i mezzi pubblici sono fermi, contribuendo a congestionare le strade. Le principali arterie sono interessate da code e rallentamenti, con particolare afflusso nelle zone di uscita dalla città e lungo le direttrici di collegamento alle autostrade. La circolazione rimane difficile, soprattutto nelle ore mattutine, a causa dell’aumento dei veicoli in transito.

Luceverde Roma traffico caratterizzato dagli spostamenti dei vacanzieri per agevolare la circolazione fino alle 22 di questa sera fermo dei mezzi pesanti Naturalmente se Salvo i casi autorizzati dalla legge da domani 20 luglio e fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura della strada in direzione di Corso Trieste tra via Lucrino e via Lago di Lesina ai veicoli pesanti vietato anche il transito tra Piazza Santa Emerenziana e via Lucrino deviati Inoltre i bus delle linee 3880 e 88 e deviata anche la linea notturna nmb appuntamento questa sera all'Auditorium parco della musica con fra Quintale protagonista di Roma Summer Fest... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-07-2026 ore 08:30

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