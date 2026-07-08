Alle 19:30 del 8 luglio 2026, si registrano auto in fila lungo via del Foro Italico e sulla Tangenziale Nord tra Tor di Quinto e la Salaria, in direzione nord.

Luceverde Roma Buonasera auto in fila sono segnalate lungo via del Foro Italico Trento nord della tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni poi di seguito troviamo coda anche tra la Roma L'Aquila è San Lorenzo sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna tra Pontina e Laurentina per traffico intenso e poi ci sono code in uscita da Roma sulla via Salaria altezza della motorizzazione civile Questo a causa della chiusura al traffico di entrambe le carreggiate Per consentire i lavori al cavalcavia di conseguenza fino al 18 luglio il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia andiamo ora a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2026 ore 19:30

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Nel traffico di Roma

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