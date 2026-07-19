Traffico Lazio del 19-07-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 sulla A24 Roma-Teramo, tra Castel Madama e Tivoli, si segnalano code per un incidente. Il traffico è rallentato in direzione Roma, con congestione che si estende sulla corsia principale. Nessuna informazione disponibile su eventuali feriti o dettagli dell’incidente. La situazione ha causato un accumulo di veicoli e rallentamenti lungo il tratto interessato. La polizia sta gestendo la viabilità e si consiglia di percorrere percorsi alternativi.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio code per incidente a sono segnalati al momento sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Tivoli direzione Roma altre code ma per traffico sulla A12 la Roma Civitavecchia tra i caselli di Ladispoli e di Torre in Pietra direzione Roma poi da segnalare traffico intenso sul litorale laziale in particolare segnaliamo code nelle due direzioni sulla Litoranea Ostia Anzio tra Torvaianica e Castel Fusano nella provincia di Latina per lavori vi ricordo che resta chiuso il Trento lungo la statale 7 Appia tra Claudia e Terracina nei due sensi di marcia e la riapertura è prevista intorno al 7 agosto andiamo ora nella... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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