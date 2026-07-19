luce verde Lazio ritrovati anche questa domenica per agevolare gli spostamenti fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 Salvo naturalmente ai casi autorizzati dalla legge possibili aumenti dei flussi di traffico lungo la rete viaria laziale per via Degli spostamenti verso le località balneari e verso le località turistiche di rallentamenti e sono possibili invece nel tardo pomeriggio con il rientro verso le aree urbane nella provincia di Latina per lavori resta chiuso il tratto lungo la strada statale 7 Appia tra Sabaudia e Terracina nei due sensi di marcia la riapertura è prevista intorno al 7 agosto Cerco nella provincia di Rieti e invece dove... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-07-2026 ore 09:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

Notizie e thread social correlati

Traffico Lazio del 09-07-2026 ore 09:30Alle 09:30 del 9 luglio 2026, si registra traffico intenso sulle principali strade del Lazio.

Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 09:30Il 7 luglio 2026 alle 09:30, nel Lazio, la via Salaria a Roma è chiusa in entrambe le direzioni a causa di lavori all'altezza del cavalcavia della...

Temi più discussi: Autovelox nel Lazio, controlli fino a domenica 19 luglio: le strade dove fare attenzione; Il governatore del Lazio, Francesco Rocca: Per i bus a due piani tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito; Roma, centro storico assediato dai bus a 2 piani. Rocca: No allo scaricabarile, il Campidoglio faccia i bandi e aumenti le tariffe; Traffico di cocaina tra Torre Annunziata e Cassino, 17 arrestati.

#Viabilità | #VeicoloInFiamme | A19 Traffico bloccato tra Scillato e Tre Monzelli in entrambe le direzioni ? Segui qui i prossimi aggiornamenti: buff.ly/Qlap2wq #Luceverde x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata esterna ode tra Pontina e due sensi per traffico intenso sulla ... romadailynews.it

Autovelox nel Lazio, controlli fino a domenica 19 luglio: le strade dove fare attenzioneAutovelox nel Lazio dal 13 al 19 luglio 2026: ecco dove sono previsti i controlli della velocità su statali e autostrade con date e tratte. ilquotidianodellazio.it