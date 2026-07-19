Sei persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione contro un traffico di cocaina tra Torre Annunziata e il basso Lazio. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, ha portato all'arresto di 17 individui. I carabinieri di Cassino hanno condotto le operazioni che hanno coinvolto diversi soggetti nel tentativo di smantellare l'organizzazione criminale. L'indagine ha rivelato un collegamento diretto tra le due aree attraverso il traffico di sostanze stupefacenti.

Un'asse della cocaina tra Torre Annunziata e il basso Lazio. Sono 17 gli arresti nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma ed eseguire dai carabinieri di Cassino. Diciassette elementi ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, usura, estorsione e detenzione di armi, con l'aggravante del metodo mafioso per alcuni episodi. Tra i destinatari della misura cautelare figurano anche gli oplontini Salvatore Auletta, 39 anni, e Patrizia Iovene, 51 anni. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe gestito per anni un articolato traffico di cocaina tra le province di Roma, Frosinone, Caserta e Napoli, rifornendo le piazze di spaccio del Cassinate attraverso un canale di approvvigionamento riconducibile anche all'area di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Traffico di cocaina tra Torre Annunziata e Cassino, 17 arrestati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Video CC smantellato un sodalizio a base familiare che gest traffico di cocaina usura ed estorsioni

Notizie e thread social correlati

Torre Annunziata, 11 chili di cocaina nello zaino: 35enne arrestato dai CarabinieriUn uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri a Torre Annunziata dopo essere stato trovato con 11 chili di...

L’uomo che ha provato a scappare dai carabinieri con mezzo milione di cocaina nello zaino ed è caduto sulle scale a Torre AnnunziataUn uomo di 35 anni è stato arrestato a Torre Annunziata dopo un tentativo di fuga dai carabinieri con uno zaino contenente circa 11 chili di cocaina...

Temi più discussi: Smantellato traffico di droga tra Italia e Albania, 23 arresti; Traffico di eroina e cocaina dall'Albania, 23 arresti da Lecce a Roma: sequestrate armi e droga; Traffico di cocaina tra Torre Annunziata e Cassino, 17 arrestati; Scacco ai narcos dominicani: Traffico di cocaina pura all’80%.

Traffico di cocaina, usura ed estorsioni a Cassino, maxi operazione dei carabinieri: 20 arresti e 5 milioni di euro sequestrati @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio/arti…. x.com

Traffico di cocaina tra Torre Annunziata e Cassino, 17 arrestatiUn'asse della cocaina tra Torre Annunziata e il basso Lazio. Sono 17 gli arresti nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma ... msn.com

Scoperto traffico internazionale di droga, sei misure cautelari dei carabinieriL'indagine ha permesso di smantellare una strutturata rete criminale transnazionale che utilizzava sistemi tecnologici e logistici ... avvenire.it