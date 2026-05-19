L'uomo che ha provato a scappare dai carabinieri con mezzo milione di cocaina nello zaino ed è caduto sulle scale a Torre Annunziata
Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Torre Annunziata dopo un tentativo di fuga dai carabinieri con uno zaino contenente circa 11 chili di cocaina suddivisa in dieci panetti. Durante la fuga, l’uomo è caduto sulle scale e ha cercato di scappare, ma è stato comunque raggiunto dai militari. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro della droga, che avrebbe un valore di circa mezzo milione di euro sul mercato illecito.
: È successo a Torre Annunziata, nel Napoletano: il 35enne è stato raggiunto e arrestato con 11 chili di cocaina suddivisa in dieci panetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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