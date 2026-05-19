L'uomo che ha provato a scappare dai carabinieri con mezzo milione di cocaina nello zaino ed è caduto sulle scale a Torre Annunziata

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Torre Annunziata dopo un tentativo di fuga dai carabinieri con uno zaino contenente circa 11 chili di cocaina suddivisa in dieci panetti. Durante la fuga, l’uomo è caduto sulle scale e ha cercato di scappare, ma è stato comunque raggiunto dai militari. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro della droga, che avrebbe un valore di circa mezzo milione di euro sul mercato illecito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui