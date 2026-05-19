Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri a Torre Annunziata dopo essere stato trovato con 11 chili di cocaina nello zaino. Durante un controllo in via del Principio, l’uomo non si è fermato all’alt e ha tentato di eludere i militari. L’intervento ha portato al suo fermo e al sequestro della droga, che si trovava all’interno del suo zaino. La scoperta è avvenuta nel corso di un servizio di controllo del territorio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non si sarebbe fermato all’alt durante un posto di controllo in via del Principio. Dopo la fuga, i militari lo hanno rintracciato all’interno di un palazzo.. Undici chili di cocaina nascosti in uno zaino e una fuga terminata dopo pochi minuti. È quanto accaduto a Torre Annunziata, dove i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 35enne casertano, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Secondo quanto riferito nella nota stampa dei Carabinieri, i militari erano impegnati in un posto di controllo in via del Principio quando uno scooter, alla vista della paletta, non si sarebbe fermato all’alt. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata, 11 chili di cocaina nello zaino: 35enne arrestato dai Carabinieri

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