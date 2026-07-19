tra navy cobalto e carta da zucchero per uno stile in punta di piedi

Notizia in breve

In questa stagione, le tonalità di blu come navy, cobalto e carta da zucchero dominano le scelte di stile, anche nelle calzature. Le ballerine si presentano in sfumature di blu più chiare e sofisticate, offrendo un'alternativa ai colori più scuri. Questi colori vengono utilizzati per creare look eleganti e sobri, con un tono più delicato rispetto alle tonalità più intense. La tendenza si riflette anche nelle collezioni di calzature, dove il blu si conferma come colore di punta.