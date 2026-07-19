Tra navy cobalto e carta da zucchero Per uno stile in punta di piedi
In questa stagione, le tonalità di blu come navy, cobalto e carta da zucchero dominano le scelte di stile, anche nelle calzature. Le ballerine si presentano in sfumature di blu più chiare e sofisticate, offrendo un'alternativa ai colori più scuri. Questi colori vengono utilizzati per creare look eleganti e sobri, con un tono più delicato rispetto alle tonalità più intense. La tendenza si riflette anche nelle collezioni di calzature, dove il blu si conferma come colore di punta.
I l tono giusto per uscire dal seminato in questa stagione. Tra navy, cobalto e carta da zucchero, anche le ballerine si tingono di sfumature inedite di blu, imponendosi come alternativa sofisticata al colore più scuro della scala cromatica. Come abbinare le ballerine a rete: 5 outfit da provare da mattina a sera X Leggi anche › Ancora loro. Le ballerine di rete si confermano le It Shoes più desiderate dell’estate Meno severo del nero ma altrettanto versatile, accompagna il guardaroba estivo senza appesantirlo, dialogando con naturalezza insieme a denim, lino e cotone. Dal ton sur ton alle combinazioni a contrasto, le ballerine azzurre si prestano a interpretazioni ad alto tasso di glamour: ecco gli abbinamenti da cui prendere ispirazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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