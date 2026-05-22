Una volta considerato semplicemente un accessorio da spiaggia, la borsa in cotone traforato o crochet si è trasformata in un elemento di stile che trasmette un’immagine di eleganza senza sforzo. Si trovava spesso all’interno di weekend bag o portata casualmente, senza particolari pretese. Oggi, questa tipologia di borsa rappresenta un simbolo di un modo di vestirsi che combina praticità e raffinatezza, senza rinunciare a un tocco di colto e spontaneo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le fishnet bag tornano a galla tra le tendenze accessori Primavera Estate 2026. E si portano non solo in vacanza C’era una volta la borsa della spesa. In cotone traforato, all’uncinetto o crochet, magari infilata distrattamente nella weekend bag. : la borsa a rete nella Primavera Estate 2026 cambia non solo connotati, ma anche destinazione d’uso. E si riscopre protagonista dei look metropolitani, grazie alle passerelle e allo street style. In pelle intrecciata o traforata, o ancora in perline assemblate o in paglia rigida, oltre all’ormai sdoganato mesh. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da accessorio da spiaggia a simbolo di uno stile effortless e colto

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