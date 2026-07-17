Una pedicure colorata estate comprende tonalità come corallo, blu cobalto, rosa lampone e turchese Tiffany. Questi colori vivaci e versatili vengono scelti per valorizzare l’incarnato e abbinarsi a diversi stili di abbigliamento. La tendenza si concentra su nuance che si adattano a look estivi, offrendo un tocco di colore alle unghie dei piedi. La scelta di queste tonalità mira a completare i look stagionali con dettagli vivaci e sofisticati.

La pedicure colorata è il dettaglio beauty dell’estate: nuance vivaci, sofisticate e versatili valorizzano ogni incarnato e completano i look di stagione. Tra le tendenze pedicure estate 2026 spiccano tonalità capaci di adattarsi a ogni stile e occasione. Il corallo è una delle nuance protagoniste: più brillante del pesca e più morbido dell’arancio fluo, illumina la pelle abbronzata con un tocco giocoso e raffinato. La French pedicure si rinnova con l’effetto glazed, una finitura luminosa e discreta che combina eleganza classica e dettagli chrome. Il risultato è un look moderno, essenziale e perfetto per chi ama una pedicure sofisticata. GUARDA LE FOTO Pedicure fai da te: 10 segreti per un trattamento completo e curativo fatto in casa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scopri le pedicure colorate estate: dal corallo al blu cobalto, fino al rosa lampone e al turchese Tiffany, i colori perfetti per ogni stile

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