Tour Pogacar fa 25 Zampata sui Vosgi gialla in cassaforte e mai così provato
Durante la quarta tappa del Tour, un ciclista ha concluso la frazione in prima posizione, ottenendo la sua 25ª vittoria in carriera in Francia. È la quarta volta in questa edizione che si impone in una tappa e la prima volta in questa edizione che mostra segni di stanchezza sul volto. La corsa si è svolta sui tracciati dei Vosgi, con il ciclista che ha effettuato un attacco decisivo in salita. La maglia gialla è rimasta nelle sue mani.
Ancora lui, sempre lui, per la quarta volta in questo Tour, per la 25ª volta in carriera sulle strade di Francia, ma per la prima volta con la fatica dipinta sul volto. Perché nonostante tutto i giorni di corsa si fanno sentire e Jonas Vingegaard (4° a 44) ci mette tutto se stesso per provare a metterlo in difficoltà. Grande Pogacar, ma grandi tutti gli officianti di questa corsa pazzesca, che non risparmia pedalate, che non misura la forza con il bilancino, ma questi ragazzi se le danno di santa ragione convinti che l'Imbattibile abbia comunque un punto debole, che al momento non è dato vedere. Taddeo vince per la quarta volta tra il tripudio degli appassionati che invadono i Vosgi con torrenziale passione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Perché la vittoria di Pogaar in Svizzera NON è così scontata
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