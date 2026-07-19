Tour Pogacar fa 25 Zampata sui Vosgi gialla in cassaforte e mai così provato

Notizia in breve

Durante la quarta tappa del Tour, un ciclista ha concluso la frazione in prima posizione, ottenendo la sua 25ª vittoria in carriera in Francia. È la quarta volta in questa edizione che si impone in una tappa e la prima volta in questa edizione che mostra segni di stanchezza sul volto. La corsa si è svolta sui tracciati dei Vosgi, con il ciclista che ha effettuato un attacco decisivo in salita. La maglia gialla è rimasta nelle sue mani.