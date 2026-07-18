Tour de France 2026 | nobody does it better colpisce anche sui Vosgi

Tadej Pogacar ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, corsa su 155 chilometri da Mulhouse a Le Markstein-Fellering. La corsa si è svolta sui Vosgi, con il campione del mondo che ha concluso in prima posizione. La tappa fa parte della 113ª edizione della corsa a tappe.

Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la quattordicesima tappa del 113° Tour de France, lungo i 155 chilometri che hanno portato i corridori da Mulhouse a Le Markstein-Fellering. Il fuoriclasse di Komenda ha coperto la distanza in 4h00’07” precedendo di 38? il compagno di squadra, il messicano Isaac Del Toro, che ha regolato nello sprint per la piazza d’onore il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM). Si dilata ulteriormente il vantaggio dello sloveno in graduatoria. Ora può vantare un margine di 4’30” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), dietro a cui infuria una lotta feroce per il terzo posto,... 🔗 Leggi su Tpi.it

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The Tour de France 2026 Route Nobody Is Ready For

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